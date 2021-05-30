Вчера, 29 мая, в Николаеве на открытой территории улицы Железнодорожная возник пожар сухой травы и мусора.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Спасатели 4 государственной пожарно-спасательной части в 22:18 ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.
— Вероятной причиной возникновения стало неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц, - сказано в сообщении.
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Вчера, 29 мая, в Николаеве на открытой территории улицы Железнодорожная возник пожар сухой травы и мусора.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Спасатели 4 государственной пожарно-спасательной части в 22:18 ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров.
— Вероятной причиной возникновения стало неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц, - сказано в сообщении.
Ранее в Рыбаковке во время езды по болоту загорелся кроссовер Lexus.