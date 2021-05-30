В Николаеве разыскивают Макарову Алину Дмитриевну 2005 года рождения, которая вечером 28 мая ушла из дома к подружке, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: рост 155-165 см, худощавого телосложения.

Была одета в черные джинсы, синий свитер и черные кроссовки. При себе имела черный рюкзак со звездочками.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетней или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 2 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная 42 А, или по телефонам (0512) 64-95-99, 53-13-39, 0633226899 или 102.

Напомним, полиция также разыскивает разыскивает 14-летнего парня, который пропал в воскресенье, 9 мая в селе Березки Первомайского района.