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В результате спецоперации полиция поймала сбежавшего из зала Ирпенского городского суда уроженца Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы. Правоохранители разыскивали беглеца в районах вокруг Киева.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киеве.
Отмечается, что беглеца в Киеве увидел спецназовец столичной полиции. Он задержал его и вызвал на помощь наряд и оперативную группу. Сейчас преступник передан правоохранителям Киевской области для проведения следственных действий.
В Нацполиции отметили, что задержанный совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины. В пятницу, 27 мая, злоумышленник сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде. Для его поимки была объявлена спецоперация. На поиски преступника отправили личный состав и наряды полиции области.
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В результате спецоперации полиция поймала сбежавшего из зала Ирпенского городского суда уроженца Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы. Правоохранители разыскивали беглеца в районах вокруг Киева.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киеве.
Отмечается, что беглеца в Киеве увидел спецназовец столичной полиции. Он задержал его и вызвал на помощь наряд и оперативную группу. Сейчас преступник передан правоохранителям Киевской области для проведения следственных действий.
В Нацполиции отметили, что задержанный совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины. В пятницу, 27 мая, злоумышленник сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде. Для его поимки была объявлена спецоперация. На поиски преступника отправили личный состав и наряды полиции области.
Ранее в Николаеве разыскали и привлекли к ответственности водителя, который чуть не сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе.