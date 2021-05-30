В полиции Таиланда заявили, что, по предварительным данным, признаков насильственной смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты не установлено.

Об этом сообщает Радио Свобода.

— Предварительное расследование не показало никаких признаков нападения или насилия в отношении посла, - сообщил представитель полиции.

Сын умершего украинского дипломата сообщил, что отец чувствовал себя хорошо до того, как лег спать 29 мая около 23:00 в их совместном гостиничном номере на острове Ко Липе. По его словам, отец проснулся из-за рвоты около 04:30 утра, а затем потерял сознание.

Полиция Таиланда опрашивает свидетелей. Тело Андрея Бешты передали на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 30 мая на 46-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта.