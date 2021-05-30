В Таиланде в воскресенье, 30 мая, умер Посол Украины Андрея Бешта.

Соболезнования семье погибшего выразил президент Украины Владимир Зеленский.

— Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь Посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким, - написал гарант в Twitter.

Андрей Бешта родился 14 декабря 1976 года в городе Рожище на Волыни. Окончил с отличием Львовский государственный университет имени И. Франко, специалист по международным отношениям, переводчик. Свободно владел английским языком.

В Министерство иностранных дел Украины Бешта пришел работать в 1998 году. Работал за границей в Постоянном представительстве Украины при ООН, специалист по вопросам деятельности Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

Был заместителем директора - начальником отдела Департамента международных организаций МИД, исполнял обязанности директора Департамента международных организаций.

С 24 ноября 2015 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Таиланд. С 20 февраля 2017 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Лаосе по совместительству. В декабре 2017 вручил верительные грамоты президенту Мьянмы.

Ранее в Китае умер украинский посол Сергей Камышев.