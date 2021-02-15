Посол Украины в Китае Сергей Камышев скончался вчера, 14 февраля, в возрасте 64 лет. О причине смерти не сообщается.

Об этом уведомили в Министерстве иностранных дел.

В ведомстве выразили соболезнования семье и близким погибшего. Так, Камышев возглавлял посольство Украины в Китае дважды, в 2004-2009 и 2019-2021 годах.

— Своим примером профессионализма Сергей Алексеевич вдохновил не одно поколение украинских дипломатов, которые переняв его опыт и знания, сейчас работают на ответственных должностях, как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом, - отметили в министерстве.

Выразил соболезнования семье и друзьям Сергея Камышева и президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел и посольство Украины в Кении работают над возвращением около 180 украинских туристов, которые задержались на Занзибаре из-за поломки самолета.