Об этом сообщает Белсат в Telegram.

— Алексей Шота был освободжен! Они (силовики - ред.) забрали у него ноутбук, телефон, три старых жестких диска и бело-красно-белый зонтик. Главного редактора Hrodna.life отпустили до суда. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов, - говорится в сообщении.

Днем 30 мая в Беларуси задержали главного редактора Гродненского новостного портала Hrodna.life Алексей Шота. Белорусские силовики подъехали к дому журналиста на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину.