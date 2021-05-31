Главного редактора белорусского издания Hrodna.life Алексея Шота отпустили до заседания суда. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов.
Об этом сообщает Белсат в Telegram.
— Алексей Шота был освободжен! Они (силовики - ред.) забрали у него ноутбук, телефон, три старых жестких диска и бело-красно-белый зонтик. Главного редактора Hrodna.life отпустили до суда. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов, - говорится в сообщении.
Днем 30 мая в Беларуси задержали главного редактора Гродненского новостного портала Hrodna.life Алексей Шота. Белорусские силовики подъехали к дому журналиста на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину.
Главный редактор новостного портала Hrodna.life Алексей Шота был задержан белорусскими правоохранителями 30 мая в связи с расследованием административного дела из-за размещения сайтом материалов, которые власти Беларуси считают экстремистскими. Дома у журналиста провели обыски - силовики изъяли оргтехнику для экспертизы.
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Главного редактора белорусского издания Hrodna.life Алексея Шота отпустили до заседания суда. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов.
Об этом сообщает Белсат в Telegram.
— Алексей Шота был освободжен! Они (силовики - ред.) забрали у него ноутбук, телефон, три старых жестких диска и бело-красно-белый зонтик. Главного редактора Hrodna.life отпустили до суда. Его обвиняют в распространении экстремистских материалов, - говорится в сообщении.
Днем 30 мая в Беларуси задержали главного редактора Гродненского новостного портала Hrodna.life Алексей Шота. Белорусские силовики подъехали к дому журналиста на микроавтобусе с тонированными стеклами и затолкали его в машину.
Главный редактор новостного портала Hrodna.life Алексей Шота был задержан белорусскими правоохранителями 30 мая в связи с расследованием административного дела из-за размещения сайтом материалов, которые власти Беларуси считают экстремистскими. Дома у журналиста провели обыски - силовики изъяли оргтехнику для экспертизы.