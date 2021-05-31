Боевики в Нигерии похитили учеников исламской школы в городе Тегина. Речь идет по меньшей мере о 150 человек.
Об этом сообщает Reuters.
По данным главного пресс-секретаря губернатора штата Мэри Ноэль Берже, точное количество учеников школы, которых похитили, пока неизвестно.
Отмечается, что боевики на мотоциклах ворвались в город и открыли огонь. Затем нападавшие направились в исламскую школу и схватили детей. Во время нападения два человека были застрелены.
Вооруженные группы, похищающие людей для получения выкупа, в последние месяцы провели серию рейдов по школам и университетам на севере Нигерии, похитив более 700 студентов.
Напомним, что в Камеруне вооруженные люди открыли огонь в одной из школ города Кумба. Вследствие обстрелов погибли по меньшей мере пять детей, еще девять получили ранения.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Боевики в Нигерии похитили учеников исламской школы в городе Тегина. Речь идет по меньшей мере о 150 человек.
Об этом сообщает Reuters.
По данным главного пресс-секретаря губернатора штата Мэри Ноэль Берже, точное количество учеников школы, которых похитили, пока неизвестно.
Отмечается, что боевики на мотоциклах ворвались в город и открыли огонь. Затем нападавшие направились в исламскую школу и схватили детей. Во время нападения два человека были застрелены.
Вооруженные группы, похищающие людей для получения выкупа, в последние месяцы провели серию рейдов по школам и университетам на севере Нигерии, похитив более 700 студентов.
Напомним, что в Камеруне вооруженные люди открыли огонь в одной из школ города Кумба. Вследствие обстрелов погибли по меньшей мере пять детей, еще девять получили ранения.