Боевики в Нигерии похитили учеников исламской школы в городе Тегина. Речь идет по меньшей мере о 150 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным главного пресс-секретаря губернатора штата Мэри Ноэль Берже, точное количество учеников школы, которых похитили, пока неизвестно.

Отмечается, что боевики на мотоциклах ворвались в город и открыли огонь. Затем нападавшие направились в исламскую школу и схватили детей. Во время нападения два человека были застрелены.

Вооруженные группы, похищающие людей для получения выкупа, в последние месяцы провели серию рейдов по школам и университетам на севере Нигерии, похитив более 700 студентов.

Напомним, что в Камеруне вооруженные люди открыли огонь в одной из школ города Кумба. Вследствие обстрелов погибли по меньшей мере пять детей, еще девять получили ранения.