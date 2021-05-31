В Центральноафриканской Республике трое граждан России и двое местных полицейских погибли в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве.

Об этом передает DW.

Также были ранены пятеро военнослужащих вооруженных сил ЦАР из военизированных формирований.

— Трое российских союзников и двое сотрудников Центральноафриканской полиции были убиты, - проинформировал официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги.

По данным местных СМИ, взрыв произошел в районе поселка Бондиба, когда военная колонна возвращалась к месту базирования.

Ранее эксперты Организации Объединенных Наций заявили об обеспокоенности из-за нарушения прав человека в Центральноафриканской Республике, к которым причастны российские наемники из так называемой ЧВК Вагнера.