В Центральноафриканской Республике трое граждан России и двое местных полицейских погибли в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве.
Об этом передает DW.
Также были ранены пятеро военнослужащих вооруженных сил ЦАР из военизированных формирований.
— Трое российских союзников и двое сотрудников Центральноафриканской полиции были убиты, - проинформировал официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги.
По данным местных СМИ, взрыв произошел в районе поселка Бондиба, когда военная колонна возвращалась к месту базирования.
Ранее эксперты Организации Объединенных Наций заявили об обеспокоенности из-за нарушения прав человека в Центральноафриканской Республике, к которым причастны российские наемники из так называемой ЧВК Вагнера.
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В Центральноафриканской Республике трое граждан России и двое местных полицейских погибли в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве.
Об этом передает DW.
Также были ранены пятеро военнослужащих вооруженных сил ЦАР из военизированных формирований.
— Трое российских союзников и двое сотрудников Центральноафриканской полиции были убиты, - проинформировал официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги.
По данным местных СМИ, взрыв произошел в районе поселка Бондиба, когда военная колонна возвращалась к месту базирования.
Ранее эксперты Организации Объединенных Наций заявили об обеспокоенности из-за нарушения прав человека в Центральноафриканской Республике, к которым причастны российские наемники из так называемой ЧВК Вагнера.