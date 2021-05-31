В одной из воинских частей трагически погиб боец Военном-морских сил Украины. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства его гибели.

Об этом говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

— 30 мая, в одной из воинских частей ВМС ВС Украины произошел трагический случай гибели военнослужащего. Сейчас по факту гибели правоохранительными органами проводятся следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в воинской части проводится служебная проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в служебном кабинете застрелился из табельного оружия офицер-пограничник. Госпогранслужба подтвердила информацию, предварительная версия причин смерти - суицид.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки сепаратисты четыре раза обстреляли позиции украинских военнослужащих.