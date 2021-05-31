Вчера, 30 мая, в селе Мешково-Погорелово возле Николаева на частной территории горела хозпостройка.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В хозяйственном здании хранились инструменты и вещи домашнего обихода, была угроза того, что огонь перейдет на соседние здания.

Спасатели ликвидировали пожар в 15:59 на площади 15 квадратных метров.

— Причиной стало короткое замыкание электропроводки. К тушению привлекли 2 единицы техники и 8 спасателей, - сказано в сообщении.

Ранее в Рыбаковке во время езды по болоту загорелся кроссовер Lexus.