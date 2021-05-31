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В субботу, 29 мая, в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя микроавтобуса «Рута», который устроил ДТП на улице Океановской и скрылся с места происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.
Патрульные выяснили место проживания водителя и немедленно направились по адресу. Инспекторы обнаружили автомобиль по ориентировке неподалеку от места проживания и остановили его.
Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, но пройти освидетельствование категорически отказался.
Патрульные составили на водителя ряд административных материалов, а именно: протоколы по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.
Напомним, 9 мая около 22:40 на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев» в пределах Витовского района водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину-пешехода.
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В субботу, 29 мая, в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя микроавтобуса «Рута», который устроил ДТП на улице Океановской и скрылся с места происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.
Патрульные выяснили место проживания водителя и немедленно направились по адресу. Инспекторы обнаружили автомобиль по ориентировке неподалеку от места проживания и остановили его.
Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, но пройти освидетельствование категорически отказался.
Патрульные составили на водителя ряд административных материалов, а именно: протоколы по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.
Напомним, 9 мая около 22:40 на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев» в пределах Витовского района водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину-пешехода.