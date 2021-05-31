В субботу, 29 мая, в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя микроавтобуса «Рута», который устроил ДТП на улице Океановской и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

Патрульные выяснили место проживания водителя и немедленно направились по адресу. Инспекторы обнаружили автомобиль по ориентировке неподалеку от места проживания и остановили его.

Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, но пройти освидетельствование категорически отказался.

Патрульные составили на водителя ряд административных материалов, а именно: протоколы по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.

Напомним, 9 мая около 22:40 на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев» в пределах Витовского района водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину-пешехода.