В Николаеве по подозрению в выращивании и сбыте конопли судят четверых жителей Вознесенского района и Вознесенска. Следственный судья Центрального районного суда Дмитрий Тишко постановил двоих из них арестовать с возможностью внесения залога в сумме 681 тыс. грн, остальным двум назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1миллион 21 тыс. 500 грн и 908 тыс. грн соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Подсудимые для выращивания конполи нашли два здания сельскохозяйственного назначения, расположенные в Вознесенском районе, оборудовали их всем необходимым для выращивания, в частности завезли грунт, удобрения, орудия труда, семена для посева, установили искусственное освещение и систему орошения.

После чего, в течение марта-мая 2021 осуществляли посев, уход за растениями, обеспечивали охрану зданий.

— В ходе обыска, указанного участка, сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено не менее 645 растений, которые по своим ботаническими особенностями имеют признаки конопли. По результатам экспресс-теста, проведенного с одним из растений было выявлено, что в нем содержится тетрагидроканнабинол — алкалоид каннабиса, который относится к особо опасным наркотическим средствам, — сказано в сообщении.

Подозреваемые и защитники возражали против удовлетворения ходатайств об их аресте, прокурор приводил риски укрытия от следствия и суда, влияния на свидетелей, совершение других уголовных преступлений.

Напомним, ранее в Витовском районе Николаевской области полицейские изъяли 25 кустов конопли, которые пенсионер выращивал во дворе своего дома.