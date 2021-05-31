Севернокорейский диктатор Ким Чен Ын не появлялся на публике с 6 мая. Южнокорейские источники подсчитали, что глава КНДР «‎не светился» уже 24 дня, что стало рекордным количеством дней пропажи за 2021 год.

Об этом информирует YonHap.

Отпрыска Ким Чен Ира последний раз видели 6 мая на концерте для родственников военных – там он успел сделать несколько фотографий.

Журналисты пока не делают никаких выводов и предположений из пропажи лидера КНДР из публичного поля, однако видимых причин для такого шага, как утверждает пресса, нет.

В прошлом году правитель Северной Кореи уже пропадал на 25 дней из-за чего некоторые медиа уверились в его скоропостижной кончине.