Севернокорейский диктатор Ким Чен Ын не появлялся на публике с 6 мая. Южнокорейские источники подсчитали, что глава КНДР «не светился» уже 24 дня, что стало рекордным количеством дней пропажи за 2021 год.
Об этом информирует YonHap.
Отпрыска Ким Чен Ира последний раз видели 6 мая на концерте для родственников военных – там он успел сделать несколько фотографий.
Журналисты пока не делают никаких выводов и предположений из пропажи лидера КНДР из публичного поля, однако видимых причин для такого шага, как утверждает пресса, нет.
В прошлом году правитель Северной Кореи уже пропадал на 25 дней из-за чего некоторые медиа уверились в его скоропостижной кончине.
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Севернокорейский диктатор Ким Чен Ын не появлялся на публике с 6 мая. Южнокорейские источники подсчитали, что глава КНДР «не светился» уже 24 дня, что стало рекордным количеством дней пропажи за 2021 год.
Об этом информирует YonHap.
Отпрыска Ким Чен Ира последний раз видели 6 мая на концерте для родственников военных – там он успел сделать несколько фотографий.
Журналисты пока не делают никаких выводов и предположений из пропажи лидера КНДР из публичного поля, однако видимых причин для такого шага, как утверждает пресса, нет.
В прошлом году правитель Северной Кореи уже пропадал на 25 дней из-за чего некоторые медиа уверились в его скоропостижной кончине.