Бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова сняли с самолета и доставили в отдел Федеральной службы безопасности России.

Об этом сообщает Медуза.

Задержанный ранее возглавлял движение «Открытая Россия», который недавно прекратил свою деятельность и закрыл все отделения в регионах, чтобы избежать возможного преследования членов.

По словам Андрея Пивоварова, силовики сняли его с самолета в аэропорту «Пулково». Он планировал лететь на отдых, прошел таможню и уже сидел в самолете. Сотрудники ФСБ остановили самолет, когда он уже начал движение на взлетной полосе.

Соратники оппозиционера сообщили, что, по свидетельствам ФСБ, Андрей Пивоваров якобы находится в розыске, хотя в базе данных МВД данных об этом нет.

Задержанный не знает, с чем связано его задержания и предполагает, что оно имеет политическую подоплеку. Адвоката к нему не пустили.

Напомним, оппозиционные белорусские журналисты выдвинули свою версию по захвату Протасевича: они утверждают, что диктатор Лукашенко готовил спецоперацию для захвата главы правительства Беларуси в эмиграции Светланы Тихановской.