Оппозиционные белорусские журналисты выдвинули свою версию по захвату Протасевича: они утверждают, что диктатор Лукашенко готовил спецоперацию для захвата главы правительства Беларуси в эмиграции Светланы Тихановской.

Предположение опубликовано в телеграм-канале NEXTA.

Согласно версии редакционного коллектива, первоначальной целью операции с принудительной посадкой гражданского авиалайнера была президент Беларуси Светлана Тихановская. Сама Светлана Тихановская находилась в Афинах на деловой встрече 12-14 мая и таким же образом пролетала бы над территорией Беларуси.

Журналисты подкрепили свое умозаключения фактом: почтовый ящик на швейцарском сервисе Protonmail, с которого пришло фейковое письмо ХАМАС, был создан 14 мая. За девять дней до захвата Протасевича.

Напомним, 23 мая, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.

Ряд белорусских правозащитных организаций признали его политзаключенным.

В свою очередь на государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы «дает показания по организации массовых беспорядков в столице».

При этом, Lufthansa больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении.

Ранее сообщалось, что Wizz Air и Austrian Airlines направили свои самолеты в обход Беларуси.

Также саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.

Украина также предприняла решительные меры — с 26 мая Киев полностью прекратил авиасообщение с Беларусью.