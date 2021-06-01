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За 31 мая в Николаевской области зафиксировали два пожара: один произошел непосредственно на территории города — по проспекту Мира вспыхнул мусор, а во втором случае сгорела обветшалая лачуга в селе Станиславчик Синюхобродской ОТГ.
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Первый сигнал о пожаре в городской черте поступил в Службу спасения в 15:50 31 мая. Уже через десять минут распространения огня ограничили, а еще через 40 минут пламя погасили. Причина инцидента устанавливается.
Второе сообщение пришло в 19:42 31 мая. С пожаром удалось управиться за час — к 20:55. Причиной воспламенения стало короткое замыкание электросети.
Напомним, 20 мая, в Николаеве в микрорайоне Лески на улице Индустриальная горела емость с топливом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
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За 31 мая в Николаевской области зафиксировали два пожара: один произошел непосредственно на территории города — по проспекту Мира вспыхнул мусор, а во втором случае сгорела обветшалая лачуга в селе Станиславчик Синюхобродской ОТГ.
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Первый сигнал о пожаре в городской черте поступил в Службу спасения в 15:50 31 мая. Уже через десять минут распространения огня ограничили, а еще через 40 минут пламя погасили. Причина инцидента устанавливается.
Второе сообщение пришло в 19:42 31 мая. С пожаром удалось управиться за час — к 20:55. Причиной воспламенения стало короткое замыкание электросети.
Напомним, 20 мая, в Николаеве в микрорайоне Лески на улице Индустриальная горела емость с топливом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.