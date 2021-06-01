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На строительной площадке в Черновцах упал башенный кран. В результате инцидента пострадал крановщик, его госпитализировали.
Об этом пишет местное издание «Черновицкий проминь».
Сообщается, что инцидент произошел на строительстве на улице Эрлиха. По словам очевидцев, кран в момент падения не поднимал грузы. В результате падения пострадал крановщик 1966 года рождения.
Также сообщается, что у него перелом ребер, повреждения внутренних органов и другие переломы. По словам врачей, пострадавший находится в сознании.
Напомним, в Николаеве дерево упало на пятиэтажку и повредило провода.
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На строительной площадке в Черновцах упал башенный кран. В результате инцидента пострадал крановщик, его госпитализировали.
Об этом пишет местное издание «Черновицкий проминь».
Сообщается, что инцидент произошел на строительстве на улице Эрлиха. По словам очевидцев, кран в момент падения не поднимал грузы. В результате падения пострадал крановщик 1966 года рождения.
Также сообщается, что у него перелом ребер, повреждения внутренних органов и другие переломы. По словам врачей, пострадавший находится в сознании.
Напомним, в Николаеве дерево упало на пятиэтажку и повредило провода.