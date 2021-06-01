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Вчера, 31 мая, в Николаевской области на трассе Н-24 «Благовещенское - Николаев» возле села Новопетровское 16-летний парень за рулем BMW X5 слетел в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате ДТП водитель и трое его пассажиров в возрасте 15 - 16 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести, еще одна 17-летняя пассажирка от медицинской помощи отказалась.
Событие квалифицированы по признакам части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины ДТП, просят очевидцев предоставить записи видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию по адресу: город Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам (063) 621-46-34, 102.
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Вчера, 31 мая, в Николаевской области на трассе Н-24 «Благовещенское - Николаев» возле села Новопетровское 16-летний парень за рулем BMW X5 слетел в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В результате ДТП водитель и трое его пассажиров в возрасте 15 - 16 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести, еще одна 17-летняя пассажирка от медицинской помощи отказалась.
Событие квалифицированы по признакам части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины ДТП, просят очевидцев предоставить записи видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию по адресу: город Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам (063) 621-46-34, 102.
Ранее в микрорайоне Варваровка города Николаева DAF наехал на пешехода, в результате чего последний погиб.