Два пилота ВВС Ирана погибли при нештатном срабатывании катапультного устройства на истребителе F-5.

Об этом сообщает Корреспондент.

Указано, что инцидент произошел сегодня утром на авиабазе возле города Дизфуль в провинции Хузестан. Самолет при этом находился на земле и готовился к выполнению планового учебно-тренировочного полета.

По факту произошедшего началось расследование.

Истребители F-5 американского производства находятся на вооружении ВВС Ирана более 40 лет, их поставки осуществлялись в 70-х годах прошлого века.

Напомним, в американском штате Миссисипи небольшой самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.