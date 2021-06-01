Два пилота ВВС Ирана погибли при нештатном срабатывании катапультного устройства на истребителе F-5.
Об этом сообщает Корреспондент.
Указано, что инцидент произошел сегодня утром на авиабазе возле города Дизфуль в провинции Хузестан. Самолет при этом находился на земле и готовился к выполнению планового учебно-тренировочного полета.
По факту произошедшего началось расследование.
Истребители F-5 американского производства находятся на вооружении ВВС Ирана более 40 лет, их поставки осуществлялись в 70-х годах прошлого века.
Напомним, в американском штате Миссисипи небольшой самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Два пилота ВВС Ирана погибли при нештатном срабатывании катапультного устройства на истребителе F-5.
Об этом сообщает Корреспондент.
Указано, что инцидент произошел сегодня утром на авиабазе возле города Дизфуль в провинции Хузестан. Самолет при этом находился на земле и готовился к выполнению планового учебно-тренировочного полета.
По факту произошедшего началось расследование.
Истребители F-5 американского производства находятся на вооружении ВВС Ирана более 40 лет, их поставки осуществлялись в 70-х годах прошлого века.
Напомним, в американском штате Миссисипи небольшой самолет упал на жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.