Городской суд Праги приговорил к 20 годам тюремного заключения гражданина Чехии Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемой «Луганской народной республики».

Об этом сообщает «Европейская правда».

32-летний Мартин Кантор признан виновным по обвинению в совершении террористического акта и участии в террористической группе.

Его судили заочно, поскольку он не вернулся из Украины в Чехию и его местонахождение неизвестно. Приговор не окончательный.

— Хотя суд не увидел некоторых доказательств, сначала заявленных обвинением, вина подсудимого была доказана вне всяких разумных сомнений, - сказал судья Ян Шотт.

В 2015 году Мартин Кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером в армии «ЛНР». Согласно досье, он дослужился до сержанта и участвовал в боевых действиях.

— Как член разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения, - сказал прокурор Мартин Белые.

В ходе судебного процесса дали показания несколько экспертов и свидетелей - друзья Мартина Кантора. Они рассказали, что подсудимый говорил о желании принять участие в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских сепаратистов и писал им о своих успехах в сепаратистской армии.

Один из друзей Мартина Кантора заявил, что они поддерживали контакт до 2016 года. Затем он якобы получил по электронной почте сообщение о том, что Мартин Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предположил, что переговоры могут перенести из Беларуси в Польшу.