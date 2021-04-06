Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предполагает, что переговоры после карантина могут перенести из Беларуси в Польшу.

Об этом он заявил в эфире «Украина 24», передает «Интерфакс-Украина».

— Если взять бывшие социалистические страны, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы нашей... Если взять страны несоциалистического блока, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная демократическая страна,— заявил Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук отметил, что продолжать переговоры в Минске «нельзя ни в коем случае». Он подчеркнул, что в Беларуси, в частности от Лукашенко, об Украине говорят порой весьма неприличные вещи.

— Она под каблуком России. Она не является демократической страной, в ней душат мирных митингующих, поэтому иметь в такой стране площадку для переговоров, сказал бы, даже неудобно про это говорить, – сказал Леонид Кравчук.

Он также считает, что Россия будет против изменения места для переговоров, поскольку возить марионеток с ОРДЛО в западные страны будет довольно проблематично.

Ранее также сообщалось, что украинская делегация не будет принимать участие в переговорах в рамках трехсторонней контактной группы до тех пор, пока там в качестве стороны задействована осужденная за терроризм представительница боевиков «ДНР» Майя Пирогова.