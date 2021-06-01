Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

По информации разведки, Россия поставляет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей артиллерийское и стрелковое вооружение, а также боеприпасы. Партии вооружений завозятся на оккупированный Донбасс через неподконтрольный Украине участок украинско-российской границы.

— В то же время под руководством военных инструкторов ВС РФ проводилась подготовка наемников для комплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений, - добавили в Минобороны.

Также оккупационные войска на Донбассе минируют прилегающую к линии фронта территорию. Для этого применяются запрещенные международными конвенциями мины российского производства.