На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет, сообщает в утренней сводке штаб ООС.

— У населенного пункта Новгородское сепаратисты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В районе Катериновки враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку от Песков противник в направлении позиций наших защитников вел огонь из стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

По состоянию на 7:00, 2 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предположил, что переговоры могут перенести из Беларуси в Польшу.