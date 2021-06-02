За минувшие сутки, 1 июня, в Снигуревской ОТГ справились с пожаром в хозпостройке, а в Арбузинской ОТГ от огня из горевшей летней кухни спасли ВАЗ 2121.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Первым тушили пожар в Снигиревке. Сигнал был в 10:46. Очаг пламени ограничили в 11:03, а потушили в 11:20.

Вечером пожарные поехали в Арбузинку, чтобы потушить летнюю кухню. Первые сведения про огонь поступили в Службу спасения в 18:25. В 18:36 распространение пламени остановили, еще через 12 минут погасили.

Причина возгорания устанавливается в обоих случаях.

Ранее НикВести сообщали, 20 мая, в Николаеве в микрорайоне Лески на улице Индустриальная горела емость с топливом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.