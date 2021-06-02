В Волынском области пограничники остановили вагон контракфакта: упаковок с табачными изделиями насчитали две тысячи.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Пачки с товаром уложили за металлическими листами, а к самому вагону прицепили датчик движения, чтобы отследить маршрут контрабанды и избежать перехвата правоохранителями.

Всю партию конфиcковали, ее стоимость будет определена в ходе эскспертизы.

Ранее НикВести сообщали, что пограничники осматривали грузовой состав в Волынской области и обнаружили несколько тысяч пачек контрафактных табачных изделий.