Группа военнослужащих Вооруженных сил Армении проникла на территорию Азербайджана и заняла позиции в Кельбаджарском районе.
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана в среду, 2 июня.
— 1 июня в районе 20:00 отряд из порядка 40 военнослужащих ВС Армении проник на территорию Азербайджана в окрестностях села Армудлу Кельбаджарского района и занял позиции… В результате предпринятых азербайджанской армией мер армянские военные выдворены с территории республики, – говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что при выдворении армянских военных оружие не применялось и назвали инцидент очередной провокацией. В Баку возложили ответственность за инцидент на армянскую сторону.
— Произошедшее еще раз показало, что Армения обостряет напряженность на границе между нашими странами, – заявили в ведомстве.
Напомним, утром 27 мая в Баку заявили, что шесть армянских военных были взяты в плен при попытке перехода на территорию Азербайджана. Также армяне проводили работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии.
25 мая Министерство обороны Армении заявило об обстреле приграничной части села Верин Шоржа Гегаркуникской области.
Напомним, США призвали Армению и Азербайджан к переговорам о демаркации границ.
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Группа военнослужащих Вооруженных сил Армении проникла на территорию Азербайджана и заняла позиции в Кельбаджарском районе.
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана в среду, 2 июня.
— 1 июня в районе 20:00 отряд из порядка 40 военнослужащих ВС Армении проник на территорию Азербайджана в окрестностях села Армудлу Кельбаджарского района и занял позиции… В результате предпринятых азербайджанской армией мер армянские военные выдворены с территории республики, – говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что при выдворении армянских военных оружие не применялось и назвали инцидент очередной провокацией. В Баку возложили ответственность за инцидент на армянскую сторону.
— Произошедшее еще раз показало, что Армения обостряет напряженность на границе между нашими странами, – заявили в ведомстве.
Напомним, утром 27 мая в Баку заявили, что шесть армянских военных были взяты в плен при попытке перехода на территорию Азербайджана. Также армяне проводили работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии.
25 мая Министерство обороны Армении заявило об обстреле приграничной части села Верин Шоржа Гегаркуникской области.
Напомним, США призвали Армению и Азербайджан к переговорам о демаркации границ.