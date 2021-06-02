Группа военнослужащих Вооруженных сил Армении проникла на территорию Азербайджана и заняла позиции в Кельбаджарском районе.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана в среду, 2 июня.

— 1 июня в районе 20:00 отряд из порядка 40 военнослужащих ВС Армении проник на территорию Азербайджана в окрестностях села Армудлу Кельбаджарского района и занял позиции… В результате предпринятых азербайджанской армией мер армянские военные выдворены с территории республики, – говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что при выдворении армянских военных оружие не применялось и назвали инцидент очередной провокацией. В Баку возложили ответственность за инцидент на армянскую сторону.

— Произошедшее еще раз показало, что Армения обостряет напряженность на границе между нашими странами, – заявили в ведомстве.

Напомним, утром 27 мая в Баку заявили, что шесть армянских военных были взяты в плен при попытке перехода на территорию Азербайджана. Также армяне проводили работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии.

25 мая Министерство обороны Армении заявило об обстреле приграничной части села Верин Шоржа Гегаркуникской области.

Напомним, США призвали Армению и Азербайджан к переговорам о демаркации границ.