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Боевики в «ЛНР» хотят ужесточить наказание для украинских военных вплоть до смертной казни. В качестве причины для применения высшей меры сепаратисты называются геноцид и незаконные методы ведения войны.
Об этом сообщили СМИ сепаратистов, пишет РБК.
Отмечается, что с инициативой усилить наказание для украинских военных выступила «генеральная прокуратура» «ЛНР». Там заявили об открытии «уголовных дел» против военнослужащих Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов.
Боевики «ЛНР» обвиняют украинских военных в «геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны». Сепаратисты требуют усилить наказание за якобы совершенные преступления, «ужесточив его вплоть до высшей меры».
Напомним, из-за позиции России постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) всего на два месяца продлила мандат мониторинговой миссии на границе России с оккупированными районами украинского Донбасса. Мандат пока продлен до 31 июля.
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Боевики в «ЛНР» хотят ужесточить наказание для украинских военных вплоть до смертной казни. В качестве причины для применения высшей меры сепаратисты называются геноцид и незаконные методы ведения войны.
Об этом сообщили СМИ сепаратистов, пишет РБК.
Отмечается, что с инициативой усилить наказание для украинских военных выступила «генеральная прокуратура» «ЛНР». Там заявили об открытии «уголовных дел» против военнослужащих Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов.
Боевики «ЛНР» обвиняют украинских военных в «геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны». Сепаратисты требуют усилить наказание за якобы совершенные преступления, «ужесточив его вплоть до высшей меры».
Напомним, из-за позиции России постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) всего на два месяца продлила мандат мониторинговой миссии на границе России с оккупированными районами украинского Донбасса. Мандат пока продлен до 31 июля.