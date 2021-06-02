Боевики в «ЛНР» хотят ужесточить наказание для украинских военных вплоть до смертной казни. В качестве причины для применения высшей меры сепаратисты называются геноцид и незаконные методы ведения войны.

Об этом сообщили СМИ сепаратистов, пишет РБК.

Отмечается, что с инициативой усилить наказание для украинских военных выступила «генеральная прокуратура» «ЛНР». Там заявили об открытии «уголовных дел» против военнослужащих Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов.

Боевики «ЛНР» обвиняют украинских военных в «геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны». Сепаратисты требуют усилить наказание за якобы совершенные преступления, «ужесточив его вплоть до высшей меры».

Напомним, из-за позиции России постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) всего на два месяца продлила мандат мониторинговой миссии на границе России с оккупированными районами украинского Донбасса. Мандат пока продлен до 31 июля.