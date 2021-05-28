Из-за позиции России постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) всего на два месяца продлила мандат мониторинговой миссии на границе России с оккупированными районами украинского Донбасса. Мандат пока продлен до 31 июля.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
Сообщается, что мандат миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» продлили до 31 июля. До этого мандат продлевался на стандартный четырехмесячный период.
— Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию РФ по сокращению срока продолжительности мандата миссии наблюдателей ОБСЕ. Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России, - говорится в заявлении.
Также Украина полагает, что Россия стремится продолжать беспрепятственное поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированный Донбасс, поэтому не заинтересована в наблюдателях на границе.
Напомним, в пустующем дома на окраине населенного пункта в Донецкой области заприметили тайник с взрывчаткой: 2 противотанковые мины, 10 осколочных гранат и почти 9 килограммов тротила.
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Из-за позиции России постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) всего на два месяца продлила мандат мониторинговой миссии на границе России с оккупированными районами украинского Донбасса. Мандат пока продлен до 31 июля.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
Сообщается, что мандат миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» продлили до 31 июля. До этого мандат продлевался на стандартный четырехмесячный период.
— Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию РФ по сокращению срока продолжительности мандата миссии наблюдателей ОБСЕ. Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России, - говорится в заявлении.
Также Украина полагает, что Россия стремится продолжать беспрепятственное поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированный Донбасс, поэтому не заинтересована в наблюдателях на границе.
Напомним, в пустующем дома на окраине населенного пункта в Донецкой области заприметили тайник с взрывчаткой: 2 противотанковые мины, 10 осколочных гранат и почти 9 килограммов тротила.