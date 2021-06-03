В оккупированном Крыму жителя Симферополя Дмитрия Формалева оштрафовали за одиночный пикет.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

— Крымчанин вышел с плакатом с надписью «СК Крыма покрывает преступления против ребенка» под здание управления «Следственного комитета России» в Симферополе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что участник акции требовал возбуждения уголовного дела против тренера спортивной школы Симферополя, где три года назад во время тренировки по боксу его приемный сын получил серьезные травмы здоровья.

По данным КПГ, Формалева задержали и составили протокол об административном правонарушении по статье «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Статья влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей.

Протокол составил «инспектор отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Симферополю», капитан полиции Кравчук.

В документе говорится, что «гражданин Формалев осуществил одиночный пикет, чем нарушил п.6 и 6.1 указа главы РК №123-У от 28.05.2021 в редакции указа № 63-У от 17.03.2020, т.е. совершил правонарушение ч. 1 ст. 20.6.1 КОАП РФ».

Комментируя действия оккупационных властей, эксперт КПГ Александр Седов отметил, что с начала пандемии COVID-19 оккупационные власти под предлогом борьбы с эпидемией активно применяют в Крыму ограничения и запреты на проведение мирных собраний и преследуют их участников, грубо нарушая права человека.

Как считают в КПГ, поскольку граждане, проводящие одиночные пикеты, соблюдают все необходимые меры, предусмотренные в период эпидемии (наличие маски, дистанция), то фактической причиной преследования является не возможная угроза распространения коронавирусной инфекции, а предотвращение неугодных оккупантам акций.

Напомним, в январе этого года правозащитники зафиксировали 13 новых уголовных дел и 13 новых приговоров в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в армии России. Это наибольшее количество приговоров в течение месяца за весь период оккупации Крыма.