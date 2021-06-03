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В среду, 2 июня жители Баштанки перекрыли часть трассы Н-11 «Днепр-Николаев» для большегрузов, не давая им проехать через центр города.
Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Днями, из-за дождей, проезжаемость по объездной дороге возле Баштанки, где обычно ездят большегрузы – ухудшилась.
По словам местных жителей за несколько предыдущих дней через центр города успели проехать около сотни фур.
Люди установили по очереди круглосуточное дежурство, чтобы не допустить проезд большегрузов по городским дорогам.
Из-за блокировки дороги в городе скопилось около сотни крупногабаритного транспорта. Тогда местные жители достали специальную технику и начали засыпать ямы на объездной дороге для проезда большегрузов.
Ранее депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» Виталий Гомерский рассказал, что подрядчик продолжит ремонт объездной дороги возле Баштанки в июне этого года.
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В среду, 2 июня жители Баштанки перекрыли часть трассы Н-11 «Днепр-Николаев» для большегрузов, не давая им проехать через центр города.
Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.
Днями, из-за дождей, проезжаемость по объездной дороге возле Баштанки, где обычно ездят большегрузы – ухудшилась.
По словам местных жителей за несколько предыдущих дней через центр города успели проехать около сотни фур.
Люди установили по очереди круглосуточное дежурство, чтобы не допустить проезд большегрузов по городским дорогам.
Из-за блокировки дороги в городе скопилось около сотни крупногабаритного транспорта. Тогда местные жители достали специальную технику и начали засыпать ямы на объездной дороге для проезда большегрузов.
Ранее депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» Виталий Гомерский рассказал, что подрядчик продолжит ремонт объездной дороги возле Баштанки в июне этого года.