В среду, 2 июня жители Баштанки перекрыли часть трассы Н-11 «Днепр-Николаев» для большегрузов, не давая им проехать через центр города.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Днями, из-за дождей, проезжаемость по объездной дороге возле Баштанки, где обычно ездят большегрузы – ухудшилась.

По словам местных жителей за несколько предыдущих дней через центр города успели проехать около сотни фур.

Люди установили по очереди круглосуточное дежурство, чтобы не допустить проезд большегрузов по городским дорогам.

Из-за блокировки дороги в городе скопилось около сотни крупногабаритного транспорта. Тогда местные жители достали специальную технику и начали засыпать ямы на объездной дороге для проезда большегрузов.

Ранее депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» Виталий Гомерский рассказал, что подрядчик продолжит ремонт объездной дороги возле Баштанки в июне этого года.