На проспекте Героев Украины в Центральном районе Николаева автомобиль BMW врезался в столб.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Авария произошла сегодня, 3 июня, около 8:00. Когда водитель выезжал с Терновского кольца на проспект в направлении Ингульского моста, автомобиль занесло на мокрой дороге и он влетел в столб. В результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, 31 мая в Николаевской области на трассе Н-24 «Благовещенское - Николаев» возле села Новопетровское 16-летний парень за рулем BMW X5 слетел в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся.