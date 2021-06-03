На проспекте Героев Украины в Центральном районе Николаева автомобиль BMW врезался в столб.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Авария произошла сегодня, 3 июня, около 8:00. Когда водитель выезжал с Терновского кольца на проспект в направлении Ингульского моста, автомобиль занесло на мокрой дороге и он влетел в столб. В результате ДТП никто не пострадал.
Напомним, 31 мая в Николаевской области на трассе Н-24 «Благовещенское - Николаев» возле села Новопетровское 16-летний парень за рулем BMW X5 слетел в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся.
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На проспекте Героев Украины в Центральном районе Николаева автомобиль BMW врезался в столб.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Авария произошла сегодня, 3 июня, около 8:00. Когда водитель выезжал с Терновского кольца на проспект в направлении Ингульского моста, автомобиль занесло на мокрой дороге и он влетел в столб. В результате ДТП никто не пострадал.
Напомним, 31 мая в Николаевской области на трассе Н-24 «Благовещенское - Николаев» возле села Новопетровское 16-летний парень за рулем BMW X5 слетел в кювет, столкнулся с деревом и перевернулся.