Ленивые и медлительные на вид бегемоты на самом деле считаются самыми опасными животными Африки.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

27-летний кенийский учитель географии и фотограф Дикен Мучена отправился в туристическую прогулку по озеру Виктория с друзьями.

Виктория — второе по площади пресное озеро мира. Оно расположено на территории Танзании, Кении и Уганды. Водоем привлекает множество туристов благодаря уникальной флоре и фауне, но является опасным местом. Здесь обитает большое количество крокодилов, гиппопотамы и другие животные, которые могут угрожать людям.

Дикен Мучена вместе с тремя друзьями арендовал для прогулки катер. Увидев группу из четырех бегемотов, туристы подошли поближе, чтобы сделать несколько фотографий. Внезапно один из бегемотов бросился в погоню за лодкой.

Бегемоты — агрессивные и очень сильные животные. Благодаря мощным зубам, которые достигают в длину 70 см, животное может легко перекусить человека пополам и разрушить лодку. На суше гиппопотамы достигают скорости 48 км/ч, а в воде — до 13 км/ч.

Увидев погоню, туристы увеличили скорость и оторвались от преследования. Видео погони, которое снял Дикен Мучена, хорошо иллюстрирует, почему от гиппопотамов нужно держаться подальше.

Напомним, в Африке стадо слонов растоптало браконьера. К моменту, когда рейнджеры настигли нарушителей, один из них уже был затоптан разъяренными слонами. Второй был задержан. У него при себе было оборудование для браконьерства, в том числе винтовка и топор. По его словам, третий член группы получил травму глаза и успел убежать.