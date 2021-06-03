В лесополосе села Вороновка Вознесенского района группа людей на автомобиле ВАЗ незаконно спилили 25 деревьев акации, что составило 5 м³ свежих дров. О происшествии полиции 1 июня сообщил местный житель.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

На вызов заявителя быстро отреагировали полицейские следственно-оперативной группы и прибыли на место происшествия.

На месте выяснилось, что водитель ВАЗ не имел при себе необходимых разрешительных документов на древесину.

— Грузовик с дровами следователи полиции изъяли и поместили на площадку временного содержания транспортных средств Вознесенского районного управления полиции. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного преступления, а также всех лиц, причастных к незаконной вырубке деревьев, — сказано в сообщении полиции.

Сейчас по согласованию с Вознесенской окружной прокуратурой направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество в Вознесенский горрайсуд.

По факту вырубки деревьев открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 246 УК «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Арбузинском районе возле села Панкратовое неизвестные вырубили 114 деревьев породы «Клен».