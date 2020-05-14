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В Арбузинском районе возле села Панкратовое неизвестные вырубили 114 деревьев породы «Клен».
Об этом сообщили в Госэкоинспекции Николаевской области.
Отмечается, что размер ущерба государству составляет почти 175 тысяч гривен.
— Общий размер ущерба, причиненного государству в результате незаконного повреждения до степени прекращения роста деревьев составляет 174 479,70 гривен. По данному факту подано заявление о преступлении, возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование, - сказано в сообщении.
Напомним, в селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.
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В Арбузинском районе возле села Панкратовое неизвестные вырубили 114 деревьев породы «Клен».
Об этом сообщили в Госэкоинспекции Николаевской области.
Отмечается, что размер ущерба государству составляет почти 175 тысяч гривен.
— Общий размер ущерба, причиненного государству в результате незаконного повреждения до степени прекращения роста деревьев составляет 174 479,70 гривен. По данному факту подано заявление о преступлении, возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование, - сказано в сообщении.
Напомним, в селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.