В Арбузинском районе возле села Панкратовое неизвестные вырубили 114 деревьев породы «Клен».

Об этом сообщили в Госэкоинспекции Николаевской области.

Отмечается, что размер ущерба государству составляет почти 175 тысяч гривен.

— Общий размер ущерба, причиненного государству в результате незаконного повреждения до степени прекращения роста деревьев составляет 174 479,70 гривен. По данному факту подано заявление о преступлении, возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование, - сказано в сообщении.

Напомним, в селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области неизвестные вырубили 40 здоровых дубов в лесополосе.



