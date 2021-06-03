За убийство 61-летнего мужчины в Николаеве Ленинский районный суд приговорил 55-летнего николаевца к 7,5 годам тюрьмы с принудительным лечением в психиатрической больнице.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

По данным следствия, 21 января прошлого года возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленскому осужденный деревянной палкой ударил 7 раз по голове и туловищу 61-летнего мужчину, за то, что тот не вернул обидчику его имущество.

— В суде обвиняемый вину свою отрицал, но суд пришел к выводу, что собранные в уголовном производстве и исследовании в судебном заседании доказательства свидетельствуют о доказанности его вины, — сказано в сообщении прокуратуры.

Напомним, Центральный районный суд Николаева вынес приговор 35-летнему местному жителю, который оказывал сопротивление и повредил имущество полиции. Нарушителя приговорили к 4 годам лишения свободы и возмещению средств за разбитое стекло автомобиля.