Центральный районный суд Николаева вынес приговор 35-летнему местному жителю, который оказывал сопротивление и повредил имущество полиции. Нарушителя приговорили к 4 годам лишения свободы и возмещению средств за разбитое стекло автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Преступник уже ранее привлекался к криминальной ответственности за уголовные нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ и незаконным хранением оружия.

У обвиняемого возник конфликт в одном из магазинов 28.05.2019 на улице Привольной. Мужчина оскорблял продавцов и раскидывал товар, а после замечания одного из покупателей вылетел на него стакан с кипятком, причинив ему ожег. После чего между ними продолжилась физическая потасовка, 36-летний мужчин выхватил припрятанный топор и побежал в сторону сделавшегося замечание, но тот успел спрятаться и заблокировать дверь в магазине.

В дальнейшем обвиняемый начал нецензурно выражаться в адрес сотрудников патрульной полиции, прибывших на вызов и начал активно оказать им сопротивление. Когда ему одели наручники и посадили на заднее сиденье патрульного автомобиля, он нанес удар головой в стекло дверцы машины и разбил его.

Обвиняемый свою вину в совершении уголовных преступлений не признавал, также возразил против удовлетворения гражданского иска Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины о возмещении материального ущерба, причиненного в результате повреждения патрульного автомобиля.

В то же время, вина обвиняемого потверждалась показаниями свидетелями и потерпевших. Суд решил признать мужчину виновным в совершении указанных уголовных правонарушений и назначать ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Кроме этого, суд удовлетворил иск Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины о возмещении материального ущерба, причиненного в результате действий обвиняемого и постановил взыскать с последнего 4579 гривен.

Напомним, Первомайский районный суд признал военнослужащего по контракту виновным в нескольких преступлениях.