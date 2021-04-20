Первомайский районный суд признал военнослужащего по контракту виновным в нескольких преступлениях.

Об этом пишет пресс-служба Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

16 апреля военнослужащего по контракту признали виновным в самовольном оставлении места службы без уважительных причин, что соответствует части 4 статьи 407. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 1 месяц.

В суде доказано, что 19 июня 2019 года солдат с целью временно уклониться от выполнения военных обязанностей не явился вовремя на службу без уважительных причин и незаконно находился за ее пределами.

Объявляя военнослужащему приговор, суд по совокупности уголовных преступлений присоединил частично неотбытую часть наказания, назначенного ему 17 апреля 2020 года. Солдата судили за преступление, предусмотренное частью 4 статьи 152 «Изнасилование лица, не достигшего 14 лет». Оно было совершено во время самовольного оставления места службы.

Напомним, следственный судья Центрального районного суда Николаева избрал меры группе лиц, которых подозревают в торговле наркотиками.