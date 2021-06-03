В американском штате Флорида двое «трудных» подростков самовольно покинули стены детского дома-интерната. 12-летний мальчик и 14-летняя девочка после побега вломились и ограбили чужой дом.

Об этом случае пишет Daily Star.

Несовершеннолетние беглецы вторглись на частную территорию, нашли там стрелковое оружие и вступили в перестрелку с полицейскими, приехавшими по вызову.

В начале местный житель сообщил полицейским, что слышал звук , похожий на звук разбитого окна. Когда полицейские подошли поближе к этому дому, они увидели явные следы взлома. Подростки крушили все изнутри помещения бейсбольными битами. Ситуация усугублялась тем, что внутри дома хранилось оружие. 12-летний мальчик взял автомат АК-47, а 14-летняя девочка пистолет и помповое ружье.

Правоохранители пытались урегулировать ситуацию, подкинув в дом мобильный телефон, они связались с малолетними правонарушителями, однако те в ответ начали стрельбу.

Перестрелка продолжалась тридцать минут, девочка получила огнестрельное ранение в руку и в грудь, однако ей оказали своевременную медицинскую помощь и доставили в больницу, состояние ее здоровья — стабильное. Мальчик сдался сам и не пострадал.

Обоим нарушителям предъявлены обвинения в попытке убийства сотрудников полиции и в вооруженном ограблении.

Напомним, в штате Айдахо ученица шестого класса вытащила из сумки пистолет и выстрелила в трех человек, прежде чем учитель выбил у нее из рук оружие.