В Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибло 152 ребенка и 146 детей получили ранения.

Об этом сообщает Офис омбудсмена со ссылкой на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

— В Украине на протяжении всего периода конфликта, с 14 апреля 2014 по 30 апреля 2021, погибло 152 ребенка (из них 102 мальчиков и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек), — говорится в сообщении.

По информации Национальной социальной сервисной службы Украины, по состоянию на 30 мая количество детей, которые получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, составляет 66491. Из них 95 получили такой статус из-за ранения, контузии, увечья.

В течение прошедших суток, 3 июня, в районе проведения Операции Объединенных сил соблюдался режим тишины. С начала суток, 4 июня, боевики один раз открывали огонь.