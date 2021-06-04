Трое жителей Вознесенского района выращивали элитный каннабис — полицейские изъяли 287 кустов.

Об этом сообщают на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Известно, что злоумышленники от 28 до 45 лет были ранее судимы. На территории своих домов они оборудовали теплицы для выращивания наркотика.

Помещения, в которых выращивали высаженные в отдельные горшки растения, оснастили специальным оборудованием для освещения, вентиляции и удобрения.

В теплицах и по местам проживания фигурантов правоохранители изъяли 287 кустов конопли элитного сорта (большинство из них — высотой в метр), лампы, сушки, средства для ускорения роста и тому подобное.

Стоимость изъятых наркотических веществ и принадлежности для их выращивания по ценам черного рынка составляет более 300 000 гривен.

Продолжается расследование уголовных производств, начатых по части 2 статьи 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли). За совершенное преступникам грозит до семи лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Николаеве по подозрению в выращивании и сбыте конопли судят четверых жителей Вознесенского района и Вознесенска.