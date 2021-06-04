В селе Сусузлуг Кельбаджарского района Карабаха на мине подорвались азербайджанские журналисты.
Погибшими являются оператор гостелеканала AzTV Сирадж Абышов и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, сообщает агентство Anadolu.
Водитель автомобиля, в котором находились журналисты, получил ранения.
Напомним, Азербайджан озвучил потери в Нагорном Карабахе. В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе прошлой осенью погибли 2895 азербайджанских военных, 19 числятся без вести пропавшими.
Ранее сообщалось об озвученных Арменией потерях в Карабахе. В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе этой осенью погибли 2996 военных.
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В селе Сусузлуг Кельбаджарского района Карабаха на мине подорвались азербайджанские журналисты.
Погибшими являются оператор гостелеканала AzTV Сирадж Абышов и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, сообщает агентство Anadolu.
Водитель автомобиля, в котором находились журналисты, получил ранения.
Напомним, Азербайджан озвучил потери в Нагорном Карабахе. В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе прошлой осенью погибли 2895 азербайджанских военных, 19 числятся без вести пропавшими.
Ранее сообщалось об озвученных Арменией потерях в Карабахе. В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе этой осенью погибли 2996 военных.