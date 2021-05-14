После завершения конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанская армия на подконтрольных территориях разместила 20 воинских частей. Все они модульного или контейнерного типа.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана, передает РБК-Украина.

Сообщается, что в целях организации служебной и боевой деятельности, а также обеспечения бытовых условий для военных Азербайджана на различных направлениях на контролируемых территориях Карабаха введены в эксплуатацию 9 воинских частей модульного типа и 11 воинских частей контейнерного типа.

Напомним, Джо Байден первым из президентов США назвал геноцидом убийство свыше полутора миллиона этнических армян на территории Османской империи с 1915 по 1917 годы.