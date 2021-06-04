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Менеджемент ОАО «Первомайский спецкарьер» подозревают в нанесении государству ущерба в размере 280 миллионов гривен.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Фактическим владельцем предприятия является Араик Амирханян, против которого в апреле 2021 введены санкции СНБО, и который сейчас он находится в розыске.
— Руководство карьера течение 2-х лет незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Дельцы действовали с нарушением правил использования недр, что также создавало опасность для окружающей среды, — сказано в сообщении.
В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр. Сейчас решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.
Руководителю ОАО «Первомайский спецкарьер», главному инженеру и сотруднику общества следователями СБУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие. Операция проводилась под процессуальными руководством Офиса Генпрокурора.
Напомним, в феврале этого года сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении владельцу крупной сети строительных фирм Араику Амирханяну, который является фигурантом ряда производств, и подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.
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Менеджемент ОАО «Первомайский спецкарьер» подозревают в нанесении государству ущерба в размере 280 миллионов гривен.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Фактическим владельцем предприятия является Араик Амирханян, против которого в апреле 2021 введены санкции СНБО, и который сейчас он находится в розыске.
— Руководство карьера течение 2-х лет незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Дельцы действовали с нарушением правил использования недр, что также создавало опасность для окружающей среды, — сказано в сообщении.
В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр. Сейчас решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.
Руководителю ОАО «Первомайский спецкарьер», главному инженеру и сотруднику общества следователями СБУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие. Операция проводилась под процессуальными руководством Офиса Генпрокурора.
Напомним, в феврале этого года сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении владельцу крупной сети строительных фирм Араику Амирханяну, который является фигурантом ряда производств, и подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.