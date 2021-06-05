Вчера днем, 4 июня, в селе Широколановка Николаевского района горел продуктовый магазин по улице Центральной. Огонь уничтожил торговое оборудование, личные вещи.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
На месте пожара работало отделение 11 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и работники местной пожарной охраны «Широколановка».
Пожар на площади 40 кв. м ликвидировали в течение получаса. Его причина устанавливается.
Напомним, ранее в селе Дмитровка Николаевского района также частично сгорел магазин.
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Вчера днем, 4 июня, в селе Широколановка Николаевского района горел продуктовый магазин по улице Центральной. Огонь уничтожил торговое оборудование, личные вещи.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
На месте пожара работало отделение 11 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и работники местной пожарной охраны «Широколановка».
Пожар на площади 40 кв. м ликвидировали в течение получаса. Его причина устанавливается.
Напомним, ранее в селе Дмитровка Николаевского района также частично сгорел магазин.