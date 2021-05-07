Вчера, 6 мая, в одном из сел Николаевской области произошел пожар в продовольственном магазине.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 21:20 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре продуктового магазина по улице Мира в селе Дмитровка Николаевского района.

На место пожара направили отделение 8 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Пожар на площади 35 квадратных метров локализовали в 22:23 и потушили в 23:40.

Огонь уничтожил перекрытия и деревянные балки здания. В данный момент причина возгорания устанавливается.

Напомним, ночью 7 мая по улице Гетьмана Мазепы в Первомайске Николаевской области загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме.