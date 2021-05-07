По улице Гетьмана Мазепы в Первомайске Николаевской области загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Пожарные узнали о возгорании в 2:15 7 мая, а уже в 2:30 распространение огня удалось остановить. Еще через 10 минут пожар был полностью погашен. В квартире сгорела кровать и бытовые вещи.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в поселке Полигон Шевченковской ОТГ Николаевской области загорелась крыша частного дома – хозяин успел заметить и своевременно позвонил пожарным.