По улице Гетьмана Мазепы в Первомайске Николаевской области загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Пожарные узнали о возгорании в 2:15 7 мая, а уже в 2:30 распространение огня удалось остановить. Еще через 10 минут пожар был полностью погашен. В квартире сгорела кровать и бытовые вещи.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в поселке Полигон Шевченковской ОТГ Николаевской области загорелась крыша частного дома – хозяин успел заметить и своевременно позвонил пожарным.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
По улице Гетьмана Мазепы в Первомайске Николаевской области загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Пожарные узнали о возгорании в 2:15 7 мая, а уже в 2:30 распространение огня удалось остановить. Еще через 10 минут пожар был полностью погашен. В квартире сгорела кровать и бытовые вещи.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в поселке Полигон Шевченковской ОТГ Николаевской области загорелась крыша частного дома – хозяин успел заметить и своевременно позвонил пожарным.