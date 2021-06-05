ООН призывает канадские власти и католическую церковь расследовать обстоятельства массового захоронения, обнаруженного в бывшей школе-интернате для учащихся из числа коренных народов в Британской Колумбии (Канада), в котором находились останки более 200 детей.
Об этом говорится в заявлении на сайте ООН
Эксперты ООН по правам человека призвали власти выяснить «обстоятельства и обязанности, связанные с этими смертельными случаями, включая судебно-медицинскую экспертизу найденных останков, и приступить к идентификации и регистрации пропавших без вести детей».
— Судебные органы должны проводить уголовные расследования по всем подозрительным случаям смерти и утверждениям о пытках и сексуальном насилии в отношении детей, размещенных в школах-интернатах, а также привлекать к ответственности и наказывать виновных и укрывателей, которые, возможно, еще живы, — сказано в заявлении.
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ООН призывает канадские власти и католическую церковь расследовать обстоятельства массового захоронения, обнаруженного в бывшей школе-интернате для учащихся из числа коренных народов в Британской Колумбии (Канада), в котором находились останки более 200 детей.
Об этом говорится в заявлении на сайте ООН
Эксперты ООН по правам человека призвали власти выяснить «обстоятельства и обязанности, связанные с этими смертельными случаями, включая судебно-медицинскую экспертизу найденных останков, и приступить к идентификации и регистрации пропавших без вести детей».
— Судебные органы должны проводить уголовные расследования по всем подозрительным случаям смерти и утверждениям о пытках и сексуальном насилии в отношении детей, размещенных в школах-интернатах, а также привлекать к ответственности и наказывать виновных и укрывателей, которые, возможно, еще живы, — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибло 152 ребенка и 146 детей получили ранения.