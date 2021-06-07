На юге Пакистане столкнулись поезда - более 30 человек погибли, еще 60 пострадали.

Об этом сообщает телеканал Geo TV в понедельник, 7 июня.

Два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд.

По словам представителя железных дорог, один поезд врезался в сошедший с рельсов второй поезд.

В свою очередь представитель местной власти Усман Абдулла, подтвердил столкновение поездов и добавил, что еще несколько человек находятся под обломками. Перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов полностью уничтожены.

Теперь на месте работают полицейские и спасатели. Движение поездов в районе приостановлено.

Ранее пассажирка одного из вагонов поезда «Киев — Николаев» сняла на видео, как с потолка течет вода во время дождя.