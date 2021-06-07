Об этом сказал судья Хендрик Стейнгаюс в начале заседания Окружного суда Гааги, пишет РБК.

Стейнгаюс отметил, что сегодня на суде присутствовали родственники погибших пассажиров самолета рейса MH17 и защита.

Слушания по этим четырем подозреваемым проходят одновременно, однако их дела не объединяли.

Также возобновляются слушания в отношении Пулатова, которые были приостановлены 26 мая.

По словам судьи, в понедельник возобновляются слушания в отношении подозреваемых российского террориста Гиркина (Стрелкова), российского генерала Дубинского и Харченко. Слушания были приостановлены 21 мая.

— Суд отмечает, что подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко не явились. Они осведомлены об этих слушаниях. Дела против этих трех подозреваемых продолжают слушаться в заочном порядке, — подчеркнул Хендрик Стейнгаюс .

Напомним, вчера в Гааге напротив здания посольства России в Нидерландах поставили 298 белых стульев. Это сделали в память о жертвах сбитого пророссийскими боевиками рейса МН17.

Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

Ранее в Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.

В марте 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.