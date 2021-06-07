Все первые подозреваемые в сбитии рейса MH17 в 2014 году в небе над оккупированной частью Донецкой области сегодня не явились на заседание суда в Гааге. А именно Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.
Об этом сказал судья Хендрик Стейнгаюс в начале заседания Окружного суда Гааги, пишет РБК.
— Суд отмечает, что подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко не явились. Они осведомлены об этих слушаниях. Дела против этих трех подозреваемых продолжают слушаться в заочном порядке, — подчеркнул Хендрик Стейнгаюс.
Подозреваемого Олега Пулатова представляет защита - адвокат нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt Сабина тен Дуссхате и адвокат Баудевейн ван Эйк.
По словам судьи, в понедельник возобновляются слушания в отношении подозреваемых российского террориста Гиркина (Стрелкова), российского генерала Дубинского и Харченко. Слушания были приостановлены 21 мая.
Также возобновляются слушания в отношении Пулатова, которые были приостановлены 26 мая.
Слушания по этим четырем подозреваемым проходят одновременно, однако их дела не объединяли.
Стейнгаюс отметил, что сегодня на суде присутствовали родственники погибших пассажиров самолета рейса MH17 и защита.
Напомним, вчера в Гааге напротив здания посольства России в Нидерландах поставили 298 белых стульев. Это сделали в память о жертвах сбитого пророссийскими боевиками рейса МН17.
Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.
Ранее в Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.
В марте 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.
Все первые подозреваемые в сбитии рейса MH17 в 2014 году в небе над оккупированной частью Донецкой области сегодня не явились на заседание суда в Гааге. А именно Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.
Об этом сказал судья Хендрик Стейнгаюс в начале заседания Окружного суда Гааги, пишет РБК.
— Суд отмечает, что подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко не явились. Они осведомлены об этих слушаниях. Дела против этих трех подозреваемых продолжают слушаться в заочном порядке, — подчеркнул Хендрик Стейнгаюс.
Подозреваемого Олега Пулатова представляет защита - адвокат нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt Сабина тен Дуссхате и адвокат Баудевейн ван Эйк.
По словам судьи, в понедельник возобновляются слушания в отношении подозреваемых российского террориста Гиркина (Стрелкова), российского генерала Дубинского и Харченко. Слушания были приостановлены 21 мая.
Также возобновляются слушания в отношении Пулатова, которые были приостановлены 26 мая.
Слушания по этим четырем подозреваемым проходят одновременно, однако их дела не объединяли.
Стейнгаюс отметил, что сегодня на суде присутствовали родственники погибших пассажиров самолета рейса MH17 и защита.
Напомним, вчера в Гааге напротив здания посольства России в Нидерландах поставили 298 белых стульев. Это сделали в память о жертвах сбитого пророссийскими боевиками рейса МН17.
Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.
Ранее в Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.
В марте 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.